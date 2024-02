Berlin (dpa) – Der südkoreanische Regisseur Hong Sangsoo lässt sich bei seinen Filmarbeiten gern inspirieren. «Alle wichtigen Entscheidungen kommen zu mir, als würden sie mir gegeben», sagte der 63-Jährige am Montag in Berlin zur Vorstellung seines Wettbewerbsfilms «Yeohaengjaui pilyo» («A Traveler’s Needs») mit der französischen Schauspielerin Isabelle Huppert in der Hauptrolle.

«Ich habe keine Effekte im Kopf, die ich realisieren will.» Er suche sich Sachen wie Wetter, Personen oder Orte, «dann kommen die Dinge wie in einem Prozess zu mir». «Ich weiß nicht, was ich mache.»

In ihrem dritten Film mit Hong spielt Huppert eine französische Frau, die mit unklarer Vergangenheit in Südkorea auftaucht. Sie läuft überall barfuß umher oder legt sich auf Felsen. Ereignisse im Leben nimmt sie hin und versucht, so sachbezogen wie möglich zu leben.

Huppert bezeichnete die Zusammenarbeit als kreativ und voller Inspiration. «Man fühlt unmittelbar die Fülle der jeweiligen Situationen», sagte die 70-Jährige. «Es ereignet sich immer wie ein Wunder.» Mit Hong zu arbeiten sei stets anders als gewöhnlich, weil nicht klar sei, wohin die Reise geht. «Aber am Ende des Tages steht ein Charakter im Film.»