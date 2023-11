Berlin (dpa) – Mit dem Projekt Berlinale Meets Fußball wollen sich die Internationalen Filmfestspiele am Kulturprogramm der Fußball-Europameisterschaft 2024 beteiligen. Das Filmprojekt solle dazu beitragen, «die kreative Expressivität junger fußballbegeisterter Menschen zu fördern», hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung in Berlin. Für die Filmarbeiten wurden elf Vereine in Deutschland mit diversem Hintergrund ausgewählt.

«Fußball ist ein Gemeinschaftsspiel, das Teamfähigkeit stärkt sowie Austausch, Verständigung und gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern kann. Fußball und Kino sind daher ein guter Match – Filme entstehen kollektiv und auch das Kino ist ein Ort der Begegnung und des Austauschs, wo Empathie und Verständnis geweckt werden», so das Berlinale-Leitungsduo Mariëtte Rissenbeek und Carlo Chatrian.

Junge Fußballerinnen und Fußballer seien Akteure für dokumentarische Kurzfilme von Studierenden der Hochschule für Fernsehen und Film München unter der künstlerischen Leitung der Produktionsfirma Benedetta Films. Der so entstandene Kompilationsfilm werde im Februar beim Festival uraufgeführt.

Schirmherr und Schirmfrau des Filmprojekt sind Turnierdirektor Philipp Lahm und DFB-Vize Celia Šašić. «Berlinale Meets Fußball steht zudem für Vielfalt und Nachhaltigkeit, für Inklusion und Integration», so Lahm. «Dieses Projekt ist somit ein Vorbild für die Gesellschaft und es verkörpert die Werte und Ziele der Uefa Euro 2024 in Deutschland.» Für Šašić sind Fußballplatz und Kino wichtige Begegnungsstätten. «Es sind interkulturelle Treffpunkte, die völlig unterschiedlichen Menschen aus völlig unterschiedlichen Schichten einen gemeinsamen Raum schenken und somit eine Verbindung schaffen.»

Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den international bedeutenden Filmfestivals. Die nächste Ausgabe ist vom 15. bis zum 25. Februar 2024 geplant.