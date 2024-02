Berlin (dpa) – Die britische Schauspielerin Emily Watson hat einen Silbernen Bären gewonnen. Die Berlinale zeichnete die 57-Jährige am Samstagabend für die beste schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle aus. Watson spielt in dem irisch-belgischen Drama «Small Things Like These» die bigotte Leiterin eines katholischen Klosters. Watson ging mit einer Krücke auf die Bühne, um den Preis entgegenzunehmen.