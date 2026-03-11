Berlin (dpa/bb) – Die berühmten Berlinale-Bären und auch die Quadriga auf dem Brandenburger Tor wurden in seiner traditionsreichen Kunstgießerei gefertigt – vergangene Woche ist der ehemalige Unternehmenschef Hermann Noack III. im Alter von 95 Jahren friedlich in Berlin verstorben. Dies teilte die Direktorin der Noack-Galerie, Isabella Greenberg, der Deutschen Presse-Agentur mit.

Arbeit mit weltberühmten Künstlern

Über Jahrzehnte arbeitete Noack eng mit Künstlern von Weltrang zusammen, hergestellt wurden Kunstwerke in allen Dimensionen und Techniken. So war er etwa ab 1958 für sämtliche Bronzegüsse des britischen Bildhauers Henry Moore verantwortlich. Auch Werke von Georg Kolbe, Georg Baselitz, Joseph Beuys, Käthe Kollwitz und Wilhelm Lehmbruck entstanden in den Werkstätten Noacks.





Familienunternehmen in vierter Generation

Im Jahr 2010 hatte Noack die Leitung des 1897 gegründeten Familienunternehmens an seinen Sohn Hermann Noack IV übergeben – und sicherte damit die Fortführung der Gießerei in vierter Generation.