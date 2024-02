Düsseldorf (dpa) – Nach der Ausladung von AfD-Politikern von der Eröffnungsfeier der Berlinale hat sich die nordrhein-westfälische Landesregierung bislang nicht geäußert, wie sie nun mit einem Berlinale-Empfang in ihrer Landesvertretung umgehen will. Die Veranstaltung ist für den 18. Februar in Berlin geplant – mit geladenen Gästen aus allen Parlamentsparteien des Bundes- und des Landtags. Eine Sprecherin der Staatskanzlei konnte am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht beantworten, ob die Entscheidung der Berlinale-Spitze, Vertreter der AfD von der Eröffnungsgala am 15. Februar auszuladen, auch Auswirkungen auf das NRW-Fest haben werde.

Die Filmfestival-Leitung hatte am Donnerstagabend mitgeteilt, gerade angesichts der Enthüllungen der vergangenen Wochen zu antidemokratischen Positionen sei es wichtig, unmissverständlich Stellung zu beziehen für eine offene Demokratie. Die Berliner AfD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Kristin Brinker sprach daraufhin von einem «kulturpolitischen Fanal» und beklagte Ausgrenzung und Stigmatisierung.

In der Landespolitik ruft die Einladungsroutine der Landesregierung ungeachtet der gegenwärtig aufgewühlten Stimmungslage Kritik hervor, wie die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» berichtete. «Hendrik Wüst hat die AfD im Landtag eine brandgefährliche Nazi-Partei genannt – womit er recht hat», sagte der SPD-Landtagsabgeordnete Serdar Yüksel der Zeitung. «Dann darf er ihr aber auch nicht den roten Teppich ausrollen.» Ähnliche Kritik äußerte die Vorsitzende der Grünen Jugend, Laura Alderath, an der Haltung des Ministerpräsidenten.

Die Landesregierung hatte ihre Gäste-Liste mit Gleichbehandlung aller gewählten Abgeordneten begründet. Der NRW-Empfang hatte in den vergangenen Jahren wegen der Bedeutung der Filmstiftung des Landes stets viel Prominenz angezogen.