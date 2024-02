Berlin (dpa) – In Berlin beginnt an diesem Donnerstag (15. Februar) die Berlinale. Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong’o («12 Years a Slave») leitet in diesem Jahr die Internationale Jury, die am Vormittag (10.25 Uhr) ihren ersten Auftritt haben wird. Abends (19.30 Uhr) sollen die Internationalen Filmfestspiele mit dem Drama «Small Things Like These» eröffnet werden. Dafür wird unter anderem Hauptdarsteller Cillian Murphy («Oppenheimer») in der Hauptstadt erwartet. Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt.