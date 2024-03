Berlin (dpa/bb) – Die Berliner Verwaltung muss mit Blick auf Karrierechancen nach Einschätzung von Finanzsenator Stefan Evers (CDU) attraktiver werden. Dafür ist geplant, das Laufbahnrecht so zu modernisieren, dass der Einstieg und Aufstieg erleichtert wird, wie Evers am Mittwoch erläuterte. Hintergrund sind die zunehmenden Schwierigkeiten, Stellen in der allgemeinen Verwaltung mit geeigneten Bewerbern zu besetzen. Evers plant deshalb eine Gesetzesnovelle, über die das Landesparlament noch in diesem Jahr entscheiden soll.

Unter anderem sollen Bewerber mit entsprechender Berufserfahrung etwa aus der freien Wirtschaft die Möglichkeit bekommen, in die Beamtenlaufbahn in einer höheren Besoldungsstufe einzusteigen als bisher. Eine Ausbildung in der Verwaltung soll künftig auch dann möglich sein, wenn die Bewerber noch keine deutsche Staatsangehörigkeit haben, aber die Voraussetzungen erfüllen, sie zu erhalten. Für eine spätere Verbeamtung ist ein deutscher Pass dann verpflichtend.

Für Beamten, die berufsbegleitend ein für ihre Arbeit relevantes Studium abschließen, soll der Aufstieg in eine höhere Laufbahngruppe einfacher werden. Außerdem soll das Dienstalter künftig eine geringere Rolle spielen. Die Mindestdienstzeiten als Voraussetzung für eine Beförderung soll deshalb gestrichen werden.