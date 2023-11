Berlin (dpa/bb) – Berlin will sich an einer möglichen nationalen Bewerbung für Olympische Sommerspiele in Deutschland beteiligen. Dazu wurde am Dienstag eine Vereinbarung – ein sogenanntes Memorandum of Understanding – mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) unterzeichnet. Berlin ist demnach bereit, gemeinsam mit anderen Städten Olympische und Paralympische Sommerspiele in Deutschland auszurichten. Im Gespräch ist eine nationale Bewerbung für solche Spiele 2036 oder 2040. Entschieden ist dazu noch nichts.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sagte nach einer Sitzung des Berliner Senats, ein solches Großereignis sei eine «große Chance» für Deutschland und seine Hauptstadt.