Am Sonntag wird in Berlin gewählt. In den Tagen danach entscheidet sich, wer künftig Regierender Bürgermeister oder Regierende Bürgermeisterin im Roten Rathaus sein wird. (Archivbild)
Am Sonntag wird in Berlin gewählt. In den Tagen danach entscheidet sich, wer künftig Regierender Bürgermeister oder Regierende Bürgermeisterin im Roten Rathaus sein wird. (Archivbild) Foto: Britta Pedersen/dpa

Berlin (dpa/bb) – Elif Eralp will für die Linken als Regierende Bürgermeisterin ins Rote Rathaus einziehen – in einem ihrer neuen Instagram-Posts zeigt sie aber ein anderes Gebäude. Eralp erklärt in dem kürzlich hochgeladenen Spot, wie die Wahl mit Erst- und Zweitstimme funktioniert. 

Zwischendurch wird vermeintlich das Rote Rathaus eingeblendet, in das sie mit vielen Zweitstimmen einziehen könnte – doch vor allem an der Spitze des eingeblendeten Gebäudes lässt sich schnell erkennen, dass es sich hierbei nicht um den Amtssitz in Berlin-Mitte handelt. 


Wie der «Tagesspiegel» berichtet, handelt es sich stattdessen um das Rechtstädtische Rathaus in Danzig, gut fünf Stunden Autofahrt vom Roten Rathaus in Berlin-Mitte entfernt. Darin ist heute das Danziger Stadtmuseum.