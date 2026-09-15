Berlin (dpa/bb) – Elif Eralp will für die Linken als Regierende Bürgermeisterin ins Rote Rathaus einziehen – in einem ihrer neuen Instagram-Posts zeigt sie aber ein anderes Gebäude. Eralp erklärt in dem kürzlich hochgeladenen Spot, wie die Wahl mit Erst- und Zweitstimme funktioniert.

Zwischendurch wird vermeintlich das Rote Rathaus eingeblendet, in das sie mit vielen Zweitstimmen einziehen könnte – doch vor allem an der Spitze des eingeblendeten Gebäudes lässt sich schnell erkennen, dass es sich hierbei nicht um den Amtssitz in Berlin-Mitte handelt.





Wie der «Tagesspiegel» berichtet, handelt es sich stattdessen um das Rechtstädtische Rathaus in Danzig, gut fünf Stunden Autofahrt vom Roten Rathaus in Berlin-Mitte entfernt. Darin ist heute das Danziger Stadtmuseum.