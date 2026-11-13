Berlin (dpa/bb) – Mit viel Selbstbewusstsein reisen die Berlin Volleys zum Spitzenspiel der Volleyball-Bundesliga bei den SWD powervolleys Düren. «Wir wissen um unseren Anspruch, dass wir national dominieren wollen», sagte Nationalspieler Florian Krage-Brewitz vor dem Spiel an diesem Sonntag (17.00 Uhr/Dyn). Nach fünf Spieltagen liegt Düren aber noch vor dem punktgleichen Meister aus der Hauptstadt auf Platz eins.

Respekt vor formstarkem Düren

Deshalb erwartet Trainer Andrea Anastasi eine schwierige Aufgabe. «Sie sind sehr gut gestartet und in wirklich guter Form. Eine echte Prüfung für uns», sagte der Italiener. Noch hat Düren in dieser Saison keinen Satz verloren. «Und dort ist auch immer eine gute Stimmung», warnte Krage-Brewitz. Zumal die Berliner dort vergangene Saison noch mit 2:3 verloren hatten.





Krage-Brewitz will deshalb mit dem ersten Aufschlag gleich ein Zeichen setzen. «Wir müssen von Anfang dominant sein und möglichst wenig in brenzlige Situationen kommen», sagte er. Respekt haben die Volleys vor allem vor der großen Physis von Düren. «Deshalb müssen wir technisch sehr sauber spielen», forderte Anastasi.

BR Volleys erst bei 80 Prozent

Für den Italiener wird es aber auch darauf ankommen, dass sein Team sich weiterentwickelt. «Wir müssen das Level erreichen, was wir in den letzten Spielen schon hatten», sagte der 66-Jährige und fügte an: «Bisher bin ich damit sehr zufrieden. Seit dem Ligacup haben wir wirklich gute Fortschritte gemacht.» Dennoch schätzt Krage-Brewitz sein Team derzeit bei etwa 80 Prozent ein. «Wir spielen noch nicht perfekt. Im Aufschlag und in der Feldabwehr haben wir noch am meisten Potenzial», sagte der 29 Jahre alte Mittelblocker.