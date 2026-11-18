Berlin (dpa/bb) – Die Berlin Volleys und die Netzhoppers Königs Wusterhausen werden erstmalig ihre Heimspiele in der Volleyball-Bundesliga zusammen in einer Halle austragen. «Mit dieser Premiere stellen wir in der Volleyballszene wieder etwas Besonderes auf die Beine», erklärte Geschäftsführer Kaweh Niroomand.

Ihre Heimspiele am 16. Januar werden die Berliner und die Brandenburger in der Max-Schmeling-Halle ausgetragen. «Der Ansatz ist genial, denn wann kann man schon mal die wahrscheinlich drei besten Mannschaften Deutschlands und uns als unerschrockenen Herausforderer in einer Halle an einem Tag erleben?», sagte Netzhoppers-Geschäftsführer Dirk Westphal.





Attraktive Gegner zum Doppelspieltag

Denn beide Partien haben viel Klang. Zunächst tritt der deutsche Meister aus der Hauptstadt gegen Vizemeister SVG Lüneburg (16.30 Uhr) an, dann spielen die Netzhoppers gegen Rekordpokalsieger VfB Friedrichshafen (19.30 Uhr). «Ich glaube, viel attraktiver geht es bei diesem Format nicht. Wir haben an dem Tag natürlich ein großes Spiel gegen Lüneburg, aber für die Netzhoppers wird das auch ein Riesending im Anschluss», sagte Volleys-Kapitän Ruben Schott.