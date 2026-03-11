Piacenza (dpa) – Die Berlin Volleys sind aus dem Europapokal ausgeschieden. Im CEV Cup verlor der deutsche Rekordmeister auch das Viertelfinal-Rückspiel beim italienischen Spitzenclub Gas Sales Bluenergy Piacenza mit 0:3 (21:25, 27:29, 18:25) und verpasste die Runde der letzten vier.

Schon die erste Partie hatten die Berliner zu Hause deutlich mit 0:3 verloren und waren teilweise chancenlos. Für ein Weiterkommen hätten sie in Perugia mindestens 3:1 gewinnen müssen, um einen entscheidenden Tie-Break zu erzwingen.





Nach dem vorzeitigen Ausscheiden im Pokal und dem Verpassen der K.-o.-Runde in der Königsklasse wollen die Volleys ihre enttäuschende Saison nun in der Meisterschaft noch zu einem versöhnlichen Ende bringen. Auch in der Liga leisteten sich die Berliner ungewohnte Schwächen.

Konkurrent Lüneburg, der es ins Halbfinale des CEV Cups schaffte, könnte als Erster in die Playoffs Ende März gehen. Am Samstag empfängt der Hauptstadtclub die Netzhoppers Königs Wusterhausen zum Derby in der Max-Schmeling-Halle (17.30 Uhr/Dyn).