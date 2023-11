Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich am Wochenende auf Wolken, leichten Regen und zeitweise Sonne einstellen. Dabei beginnt der Freitag zunächst überwiegend heiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf ziehen dann dichte Wolken auf, bis auf ein paar Tropfen im Osten Brandenburgs bleibt es regenfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 12 Grad. In der Nacht zu Samstag wird es wechselnd bewölkt, an der Grenze zu Polen tritt örtlich etwas Regen auf. Es kühlt auf Werte zwischen 3 und 7 Grad ab.

Am Samstag wechseln sich Wolken und Sonne immer wieder ab. In der Niederlausitz scheint am meisten die Sonne. Zum Abend verdichtet sich die Wolkendecke, dabei kommt es von der Prignitz bis zum Fläming zu leichtem Regen. Es werden Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad erwartet. Nachts bleibt es wechselnd bis stark bewölkt, örtlich regnet es. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 5 und 7 Grad.

Der Sonntag bleibt weiterhin bewölkt, stellenweise treten Schauer auf. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 15 Grad. In der Nacht zu Montag wird der Himmel bedeckt, lokal regnet es. Die Tiefstwerte liegen um 8 Grad.