Berlin (dpa/bb) – In den fünf öffentlichen Berliner Toiletteneinrichtungen mit Personal gibt es seit Anfang des Jahres im Rahmen eines Versuchs kostenlos Periodenprodukte. Mit diesem Pilotprojekt soll getestet werden, ob die Ausgabe von Periodenprodukten in solchen Toiletten funktioniert und das Angebot angenommen wird. Darauf verwies die Senatsverwaltung für Umwelt zusammen mit der Firma Wall, die die Toiletten betreibt.

Das Angebot gilt in Berlin-Mitte in den WC-Centern auf dem Alexanderplatz und am Roten Rathaus an der Rathausstraße Ecke Spandauer Straße, in Charlottenburg an der Gedächtniskirche und am Ku’damm 226 sowie am Spandauer Markt.



