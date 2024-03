Berlin (dpa/bb) – Für die Europawahl am 9. Juni sucht Berlin rund 30.000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Das teilte Landeswahlleiter Stephan Bröchler am Montag mit. Er bat darum, sich an der Organisation des Wahltages zu beteiligen und bei Interesse sich auf der Homepage des Landeswahlamtes zu melden. Rund 2,7 Millionen Berlinerinnen und Berliner sind nach den Angaben berechtigt, bei der Wahl ihre Stimme abzugeben. Bröchler rief zu einer Beteiligung auf: «Die Europäische Union braucht gerade in dieser Zeit der Krisen und Herausforderungen den Impuls, die Demokratie in Europa zu stärken.»

Das neue Berliner Landeswahlamt hat Anfang des Monats seine Arbeit aufgenommen. Die Behörde soll dazu beitragen, Wahlen in Berlin künftig besser vorzubereiten und durchzuführen. Die Einrichtung des Amtes ist eine Konsequenz aus den von Pannen und organisatorischen Problemen geprägten Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zum Bundestag 2021, die inzwischen ganz oder zum Teil wiederholt wurden. Es bildet eine selbstständige Organisationseinheit innerhalb der Innenverwaltung.