Berlin (dpa/bb) – Autofahrer müssen sich am Dienstag in Berlin-Pankow auf Einschränkungen einstellen. Wegen eines Kraneinsatzes wird die Ossietzkystraße zwischen Pestalozzistraße und Parkstraße für den Autoverkehr gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale am Dienstag mitteilte. Von 7.00 bis 15.00 Uhr ist die Straße demnach nicht befahrbar.