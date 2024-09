Berlin (dpa/bb) – Der Berlin-Marathon am Wochenende bringt zahlreiche Verkehrseinschränkungen mit sich. Laut BVG müssen Busse und Straßenbahnen auf rund 40 Linien aufgrund von Straßensperrungen zeitweise ihre Routen ändern. «Fahrgäste sollten sich am besten vorab informieren», hieß es von der BVG. Im Routenplaner auf BVG.de und in der FahrInfo-App seien alle Änderungen spätestens am Rennwochenende berücksichtigt.

Für die Teilnehmer des Marathons gelten Startnummer oder Teilnahmeausweis am Renntag auch als Fahrschein für die An- und Abreise zur Strecke in Bussen und Bahnen. Auch die vielen freiwilligen Helfer fahren demnach am Sonntag gegen Vorlage der Einsatzmail kostenlos im Berliner ÖPNV.

Der eigentliche Marathon findet am Sonntag statt, bereits am Samstag gibt es Rennen auf kürzeren Distanzen. Bereits seit Anfang der Woche wurden Straßen in Mitte gesperrt.