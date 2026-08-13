Berlin (dpa/bb) – Mit Gedenkveranstaltungen, Ausstellungen und einer Kunstinstallation am Brandenburger Tor wird in Berlin heute an den Mauerbau vor 65 Jahren erinnert. Zur zentralen Veranstaltung an der Gedenkstätte Berliner Mauer an der Bernauer Straße werden Politiker und andere Vertreter des gesellschaftlichen Lebens erwartet, darunter Bundestagspräsidentin Julia Klöckner.

In der Kapelle der Versöhnung an der Gedenkstätte werden Auszüge aus den Biografien von Todesopfern der Mauer gelesen. Geplant ist auch eine Kranzniederlegung.





Am Brandenburger Tor erinnert bereits seit Dienstag eine 30 Meter lange und fast drei Meter hohe Installation an den Mauerbau und die Teilung. Die Konstruktion aus Aluminium ähnelt auf den ersten Blick der einstigen nahezu unüberwindlichen Mauer. Je nach Standpunkt können Betrachter jedoch durchschauen, die andere Seite teils klar und teils verschwommen sehen und so quasi Trennendes überwinden. Parallel können sich Besucherinnen und Besucher am Brandenburger Tor eine Open-Air-Ausstellung mit historischen Fotografien aus der Zeit der deutschen Teilung anschauen.