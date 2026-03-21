Berlin (dpa/bb) – Das neue Musical des Erfolgsduos Peter Plate und Ulf Leo Sommer «Wir sind am Leben – Das Berlin Musical» feiert an diesem Samstagabend seine Premiere im Theater des Westens. Es geht um eine Zeitreise in das Berlin der 90er Jahre, um Euphorie und den Tod – und um eine Würdigung für die verstorbene Sängerin Anna R. Sie bildete gemeinsam mit Peter Plate das Duo Rosenstolz.

Es ist das fünfte gemeinsame Musical der Autoren Plate und Sommer, die sich auch die Intendanz des Theaters teilen. Zum ersten Mal stammt auch die Grundidee von dem Komponisten-Duo. Es sei damit nach Musicals wie «Ku’damm 56», «Romeo & Julia – Liebe ist alles» oder «Die Amme» ihr bisher persönlichstes Projekt mit Erlebnissen und Erfahrungen.





«Wir sind am Leben» sei ein Denkmal und eine Erinnerung an Musik, Geschichten und Gefühle, heißt es in der Beschreibung zum Musical. Es erinnere auch an alle diejenigen, die in den 90er Jahren an Aids gestorben seien. Zur Premiere haben sich viele Prominente aus der Musik- und Kulturszene für den roten Teppich und die spätere Party angesagt.