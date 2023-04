Potsdam (dpa/bb) – Am Ostersonntag wird es am Morgen neblig-trüb in Berlin und Brandeburg, teils mit Sichtweiten unter 150 Meter. Im Norden Brandenburgs ist es zunächst bedeckt, im Süden wird es etwas freundlicher, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntagmorgen mitteilte. Zum Nachmittag lockert es im Norden auf, während sich von Osten dichte Wolkenfelder bilden. Die Temperaturen klettern auf milde 12 bis 15 Grad.

In der Nacht zum Montag ist es größtenteils etwas bewölkt, später gibt es mitunter Dunst und Nebel. Es bleibt trocken bei Temperaturen zwischen 4 und -1 Grad. In Bodennähe wird es frostig. Der Ostermontag wird freundlich und mild, bei Höchstwerten von 15 bis 18 Grad.

In der Nacht zum Dienstag verdichten sich die Wolken und es kann teils kräftig regnen. Die Temperaturen fallen auf 8 bis 5 Grad. Am Dienstag gibt es gelegentlich Regenschauer und mitunter örtliche Gewitter bei Höchstwerten um 14 Grad. Der Wind frischt auf.