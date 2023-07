Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Hohe Temperaturen erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg. Demnach startet der Tag heiter, zum Nachmittag ziehen einige Quellwolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Es bleibt trocken – bei Höchstwerten zwischen 28 und 32 Grad. In der Nacht treten über der Prignitz erste Schauer und teils kräftige Gewitter auf. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 18 und 21 Grad.

Am Mittwoch wird es zunächst wechselnd bewölkt, dabei kommt es zu einzelnen Schauern. Im Norden treten auch kurze Gewitter auf. Ab dem Nachmittag lockert die Wolkendecke auf, vereinzelt werden Windböen erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 26 und 29 Grad. Nachts wird es laut DWD wolkig und trocken – bei Tiefstwerten zwischen 13 und 16 Grad.