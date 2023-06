Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich am Donnerstag auf Regen und Gewitter einstellen. Zudem kann es zu lokalen Unwettern mit Sturmböen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Demnach beginnt der Tag zunächst wechselnd bewölkt, besonders im Süden Brandenburgs regnet es. Ab Nachmittag treten vereinzelte Gewitter mit lokal eng begrenztem Starkregen, Hagel und Sturmböen auf. Laut DWD besteht am Abend und in der Nacht erhöhte Unwettergefahr. Es könnten sich einzelne Tornados bilden. Nachts bleibt es dicht bewölkt, teils kommt es zu gewittrigen Regenschauern und Starkregen. Örtlich können Sturmböen und Hagel auftreten – bei Tiefsttemperaturen um die 17 Grad. Tagsüber werden Höchsttemperaturen von 27 bis 31 Grad erwartet.

Am Freitag hält sich die Wolkendecke laut Vorhersage hartnäckig am Himmel, gebietsweise regnet es kräftig. Am Nachmittag und Abend lockert es auf und der Regen zieht ein wenig ab. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 24 Grad. In der Nacht auf Samstag wird laut DWD eine wechselnde Bewölkung erwartet, es bleibt aber trocken. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 11 und 14 Grad.

Der Samstag wird gebietsweise heiter und trocken. Dabei werden Temperaturen zwischen 23 und 25 Grad erwartet. In der Nacht zum Sonntag zeigen sich nur wenige Wolken am Himmel – bei Tiefstwerten zwischen 11 und 15 Grad.