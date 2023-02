Berlin (dpa/bb) – Der von Verdi angekündigte Warnstreik an zahlreichen Flughäfen könnte indirekt auch Folgen für den Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) haben. Von insgesamt 220 Starts könnten 28 Abflüge nach Frankfurt, München und Stuttgart von möglichen Streichungen betroffen sein, sagte eine Flughafen-Sprecherin am Mittwoch. Bisher seien aber noch keine Streichungen angemeldet worden. Passagiere, die am Freitag nach oder über Frankfurt, München und Stuttgart fliegen wollen, sollten sich vorab über ihre Flüge informieren.

Die Gewerkschaft Verdi hat für Freitag zu ganztägigen Warnstreiks an den Flughäfen in München, Frankfurt, Hamburg und Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen aufgerufen. Die Passagiere müssen sich daher auf Verspätungen und Flugausfälle gefasst machen. Am BER selbst sind keine Warnstreiks geplant.

In den laufenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst fordern Verdi und der Beamtenbund dbb 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags soll zwölf Monate betragen. Die Arbeitgeber haben die Forderungen bislang zurückgewiesen.