Berlin (dpa/bb) – Bei der Suche nach öffentlichen Ladepunkten haben es Fahrerinnen und Fahrer von Elektroautos in Berlin etwas leichter als im bundesweiten Durchschnitt. Rund 19 Elektroautos müssen sich in der Hauptstadt einen Ladepunkt teilen, wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) auf Basis von Daten des Kraftfahrt-Bundesamts und der Bundesnetzagentur am Montag mitgeteilt hat. Bundesweit kommt ein Ladepunkt auf rund 21 E-Autos. Darunter fasst der VDA sowohl batterie-elektrische Antriebe (BEV) als auch Plug-in-Hybride.

Im Vergleich mit den anderen Bundesländern belegt Berlin damit den achten Platz. Nachholbedarf gibt es in der Hauptstadt aus Sicht des VDA vor allem bei Schnellladesäulen, die ein deutlich kürzeres Laden der Fahrzeuge ermöglichen. Hier ist Berlin unterdurchschnittlich unterwegs. Auf einen öffentlichen Schnellladepunkt kommen in der Hauptstadt rund 125 E-Autos. Bundesweit sind es knapp 111.

Die Zahl der öffentlichen Ladepunkte ist in Berlin der Auswertung zufolge innerhalb des ersten halben Jahres um 630 auf knapp 2900 gewachsen. Zur Jahresmitte waren in der Hauptstadt insgesamt 1,25 Millionen Pkw registriert, davon hatten rund 5. 700 einen alternativen Antrieb.