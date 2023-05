Augsburg (dpa) – Der FC Augsburg kann im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga im Heimspiel gegen Champions-League-Anwärter Union Berlin zumindest als Joker wieder auf Nationalspieler Mergim Berisha setzen. Der neunfache Saisontorschütze sitzt am Samstag in der Augsburger Arena nach wochenlanger Pause wegen Sprunggelenks-Problemen zumindest auf der Bank. Der an der Schulter verletzte Ex-Unioner Rafal Gikiewicz fällt dagegen weiterhin aus und wird im FCA-Tor erneut von Tomas Koubek vertreten.

Beim Tabellendritten aus Berlin kann Trainer Urs Fischer wieder auf Kevin Behrens setzen. Der Angreifer kehrt nach einer Gelb-Sperre in die Union-Elf zurück.