Berlin (dpa) – Der VfB Stuttgart hat laut Medienberichten Interesse an Jamie Leweling von Bundesliga-Konkurrent 1. FC Union Berlin. Wie der TV-Sender Sky und der «Kicker» am Dienstagabend vermeldeten, soll der 22 Jahre alte Offensivspieler von den Hauptstädtern an die Schwaben ausgeliehen werden. Eine Bestätigung für das Geschäft gibt es bislang noch nicht.

Leweling war vor der vergangenen Saison von der SpVgg Greuther Fürth nach Berlin gewechselt und absolvierte für die Eisernen 16 Bundesligaspiele, in denen er ein Tor erzielte. Der langfristig gebundene Leweling genieße beim 1. FC Union zwar viel Vertrauen, für die sportliche Entwicklung des Youngsters könnte eine Leihe angesichts der Konkurrenz im Kader aber sinnvoll sein, hieß es. Laut Sky soll sich Stuttgart nach der Leihe eine Kaufoption sichern wollen.