Berlin (dpa/bb) – Der Bericht des Berliner Verfassungsschutzes über extremistische Tendenzen im Jahr 2023 wird am Dienstag nach der Sitzung des Senats veröffentlicht. In dem Jahresbericht werden die Entwicklungen und Gefahren durch Linksextremisten, Rechtsextremisten, sogenannten Reichsbürgern, Islamisten und auch ausländische Geheimdienste beschrieben. Im vergangenen Jahr spielte beim Verfassungsschutz auch der Krieg in Gaza nach dem Überfall der islamistischen Hamas auf Israel und die Auswirkungen auf Berlin eine große Rolle. Präsentiert wird der Jahresbericht im Roten Rathaus von Innensenatorin Iris Spranger (SPD) und dem Chef des Verfassungsschutzes Michael Fischer.