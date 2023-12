Potsdam (dpa/bb) – Wegen der hohen Zahl an Erkältungskrankheiten rechnet die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) über Weihnachten und den Jahreswechsel mit einem großen Andrang in den 19 Bereitschaftspraxen des Landes. Auch an der telefonischen Bereitschafts-Hotline 116117 sei mit deutlich mehr Anrufern zu rechnen. Daher seien Wartezeiten bei der telefonischen Beratung und in den Praxen unvermeidlich, so die KVBB.

«Viele Praxen berichten, dass sie angesichts der aktuell sehr hohen Zahl von Atemwegserkrankungen bereits am absoluten Limit arbeiten», sagte die Verbandsvorsitzende Catrin Steiniger. Ähnlich sehe es bei der Hotline 116117 aus. «Wir bitten daher alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis und Geduld.»