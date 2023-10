Berlin (dpa/bb) – Die Beratungsstelle bei antisemitischer Gewalt und Diskriminierung (OFEK) in Berlin wünscht sich angesichts der rapide gestiegenen Zahl Hilfesuchender mehr Unterstützung von der Politik, nicht zuletzt mehr Geld. «Damit wir unsere Arbeit in gleicher Qualität bei einer wachsenden Nachfrage fortführen können, benötigen wir mehr Planungssicherheit, mehr Ressourcen und mehr Sichtbarkeit», heißt es in einem Schreiben von Geschäftsführerin Marina Chernivsky an die Fraktionsvorsitzenden von CDU, SPD, Grünen und Linken im Abgeordnetenhaus. Es liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Beratungsbedarf stark gestiegen

Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und einer Zuspitzung antisemitischer Gewalt in Deutschland sei der Bedarf an Betroffenenberatung und Unterstützung der jüdischen und israelischen Community enorm angestiegen. «Die Beratungsstelle OFEK Berlin muss auf diese Entwicklungen mit ausgeweiteten Krisenangeboten reagieren. Seit dem 7. Oktober 2023 verzehnfachte sich das Beratungsaufkommen im Vergleich zu vergangenen Monaten», so Chernivsky.

«Ein beträchtlicher Anteil dieser Anfragen bezieht sich auf antisemitische Vorfälle, die den Ratsuchenden an Schulen, Hochschulen, in Krankenhäusern, auf Demonstrationen, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, digital wie analog widerfahren sind», berichtete sie. Hinzu komme akuter Bedarf an mehrsprachigen Beratungsangeboten für jüdische Eltern, Kitas, Schulen, Jugendzentren, Gemeindevorstände und Krisenteams.

Grüne fordern Sofortprogramm zur Antisemitismus-Prävention

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Bettina Jarasch stellte sich anlässlich eines Besuchs der Beratungsstelle hinter die OFEK- Forderung. «Alle demokratischen Berliner Parteien haben sich nach dem Terrorangriff der Hamas in Israel zum konsequenten Kampf gegen Antisemitismus und zum Schutz jüdischen Lebens bekannt», sagte sie der dpa. «Das dürfen keine Lippenbekenntnisse bleiben.» Die jüdischen Berlinerinnen und Berliner erwarteten zurecht konkrete Unterstützung.

Nötig sei ein Sofortprogramm des Senats in Höhe von einer Million Euro für alle Träger der Antisemitismus-Prävention wie OFEK, um insbesondere in Schulen und in der Jugendarbeit das Lehrpersonal zu unterstützen und Beratungsangebote auszubauen. «Außerdem brauchen die Projekte Planungssicherheit, denn der Kampf gegen Antisemitismus ist eine Daueraufgabe. Wir werden deshalb ein entsprechendes Demokratie-Stärkungspaket für den nächsten Doppelhaushalt vorlegen.»

Die Beratungsstelle OFEK mit Sitz in Berlin hat in Hessen, Baden-Württemberg, Sachsen und Sachsen-Anhalt unterschiedliche Beratungsangebote für die jüdische Community. Sie unterstützt auch Lehrkräfte oder Fach- und Führungskräfte aus Vereinen oder Ermittlungsbehörden im Umgang mit Antisemitismus. Zu den Angeboten gehören eine täglich geschaltete Hotline und eine Hotline namens MATAN für hebräisch sprechende Menschen in allen Lebenslagen.