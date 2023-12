Berlin (dpa/bb) – Der Flughafen Berlin-Brandenburg rechnet für die Zeit vom 22. Dezember bis 7. Januar mit 950.000 Passagieren, die vom BER abheben oder dort landen. «Der verkehrsreichste Reisetag wird voraussichtlich der 22. Dezember mit knapp 73.000 Passagieren sein», teilte der Flughafen am Mittwoch mit. Gefragt seien in dieser Zeit neben europäischen Metropolen auch Ziele in der Türkei oder auf den Kanarischen Inseln. Auch Winterreisen etwa nach Tromsø in Norwegen, nach Innsbruck in Österreich oder in das finnische Rovaniemi würden viel gebucht.