Berlin (dpa) – Die Betreiber des Hauptstadtflughafens BER stellen sich auf die reisestärksten Osterferien seit der Corona-Pandemie ein. Rund 1,2 Millionen Passagiere werden in der Ferienzeit vom 22. März bis zum 7. April erwartet, wie der BER am Dienstag mitteilte. Das wären so viele Osterreisende wie seit 2019 nicht mehr. Der verkehrsreichste Tag wird demnach der 5. April, einige Tage nach Ostern, mit bis zu 84.000 Fluggästen. Der Reiseverkehr starte mit dem letzten Schultag vor den Ferien am 22. März. Mitarbeiter der Flughafengesellschaft sollen in der verkehrsreichen Zeit im Terminal unterstützen und für Fragen den Reisenden zur Verfügung stehen.

Die Betreiber empfehlen, mit genügend Vorlauf zum Flughafen zu kommen, um Stress beim Check-in und den Sicherheitskontrollen zu vermeiden. Bei einigen Fluggesellschaften können Gepäckstücke schon am Vorabend des Abflugs am Schalter aufgegeben werden und die Fluggäste einchecken. Das erspart längere Wartezeiten am Tag des Abflugs.