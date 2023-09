Schönefeld (dpa/bb) – Rund 24 Hektar bislang ungenutzten Grunds besitzt die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) unmittelbar vor den Toren des Hauptstadtflughafens BER. Nun haben die Betreiber mit der Vermarktung eines ersten Teils der Flächen begonnen, wie die FBB am Mittwoch mitteilte. In den nächsten Jahren soll aus dem Bereich nach und nach ein Quartier aus Technologiebranchen, Forschungsunternehmen, Gastronomie und Kultureinrichtungen entstehen. Auch Büro-, Hotel- und Kongressgebäude sind geplant. Der Name des Projekts lautet «Horizn BER City».

«Mit diesem Quartier direkt am Flughafen BER bietet sich die wertvolle Chance, in der Region Berlin-Brandenburg einen der zentralsten europäischen Innovationsstandorte zu verwirklichen», teilte Flughafenchefin Aletta von Massenbach mit. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach kam an dem Tag zur Besichtigung an den BER. «Das stützt einmal mehr die Wirtschaftskraft Brandenburgs, das sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem wettbewerbsstarken Industriestandort entwickelt hat», erklärte der SPD-Politiker.

Die Flächen werden im Erbbaurecht vergeben und europaweit ausgeschrieben. Bei einer digitalen Infoveranstaltung sollen sich Mitte Oktober Investment- und Projektentwickler über die Möglichkeiten auf dem Gelände informieren. Für den wirtschaftlich angeschlagenen BER bieten die Grundstücke eine wichtige Finanzierungsquelle. Die Immobilienentwicklung und -vermarktung sollen «künftig einen nennenswerten Beitrag zur Verbesserung der Erlössituation des Unternehmens leisten», heißt es im aktuellen Geschäftsbericht.