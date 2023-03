Berlin (dpa) – Fußball-Bundesligist Hertha BSC wird in der Länderspielpause am 24. März zu einem Benefizspiel für die Erdbebenopfer in der Türkei beim Regionalligisten Berliner AK zu Gast sein. Alle Einnahmen der Partie werden zugunsten der Erdbebenopfer’gespendet, wie Hertha am Freitag mitteilte. Der Großteil der Erlöse fließe in die Errichtung eines Container-Dorfes in der Erdbebenregion Türkoğlu/Kahramanmaraş. Das Spiel soll um 18.00 Uhr im Poststadion angepfiffen werden.

«Mehr als vier Wochen nach dem schrecklichen Erdbeben ist die betroffene Region immer noch weit entfernt von etwas wie Normalität. Unzählige Menschen sind obdachlos, haben alles verloren. Der Wiederaufbau vor Ort hat nun höchste Priorität», sagte Hertha-Präsident Kay Bernstein der Mitteilung zufolge. «Wir freuen uns sehr über die Einladung des BAK und hoffen auf ein schönes Freundschaftsspiel, viele Fußball-Fans im Poststadion und damit eine große Spendensumme.»

Informationen zum Ticket-Verkauf und Spendenmöglichkeiten im Rahmen des Benefizspiels sollen in Kürze auf den Kanälen des BAK und von Hertha BSC folgen. Infolge der Erdbeben-Katastrophe Anfang Februar kamen in der Türkei und Syrien mehr als 50.000 Menschen ums Leben. Nach Angaben der türkischen Regierung sind rund 20 Millionen Menschen im Land von den Auswirkungen betroffen. Für Syrien gehen die Vereinten Nationen von etwa 8,8 Millionen Betroffenen aus.