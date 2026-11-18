Berlin (dpa/bb) – Bei den Berliner Grünen steht ein Wechsel an der Parteispitze an. Nach Angaben aus Parteikreisen könnte die Reinickendorfer Kommunalpolitikerin Merieme Benali-Jockers neue Co-Vorsitzende an der Seite von Nina Stahr werden. Sie ist Sprecherin des Grünen-Kreisvorstands und würde auf Philmon Ghirmai folgen, der bei der Berlin-Wahl am 20. September in das Abgeordnetenhaus einzog. Bei den Grünen gilt eine Trennung von Amt und Mandat.

Während Stahr dem Realo-Flügel angehört, repräsentiert Ghirmai den linken Flügel der Partei. Daher kommt für seine Nachfolge nach den parteiinternen Regeln eine Vertreterin oder ein Vertreter dieses Flügels infrage. Wie die «Berliner Morgenpost» zuerst berichtete, fand Benali-Jockers bei einem internen Treffen der Parteilinken in der Vorwoche eine Mehrheit und gilt nun als Favoritin für den Posten.





Parteitag am 16. Januar

Über die Personalie wollen die Grünen bei einem Parteitag am 16. Januar entscheiden. Bei dem Treffen ist auch die Abstimmung über den angepeilten Koalitionsvertrag mit der Linken und der SPD geplant.

Benali-Jockers hat marokkanische Wurzeln und kam im Alter von drei Monaten nach Berlin-Reinickendorf. «Als Frau mit Migrationshintergrund weiß ich aus eigener Erfahrung, wie wichtig eine offene und inklusive Gesellschaft ist», heißt es in ihrer Selbstbeschreibung auf der Internetseite der Reinickendorfer Grünen. «Deshalb setze ich mich dafür ein, dass Menschen unterschiedlicher Herkunft gleichermaßen Teil unserer Gemeinschaft sein können und ihre Stimme gehört wird.»

Für «offene und inklusive Gesellschaft»

Der «Berliner Morgenpost» sagte Benali-Jockers: «Ich will nicht die Kandidatin des linken Flügels sein, sondern die ganze Partei vertreten.» Sie sei arm aufgewachsen, migrantisch, eine Frau und muslimisch gelesen. In der Stadt komme diese Perspektive häufig vor, in der Politik nehme sie zu wenig Raum ein. «Ich habe Lust, Menschen, die im Alltag oft übersehen werden, zu repräsentieren.»

Ghirmai ist seit 2021 Co-Vorsitzender der Berliner Grünen. Stahr wiederum amtierte von 2016 bis 2021 in einer Doppelspitze und wurde 2023 erneut zur Co-Vorsitzenden gewählt.