Berlin (dpa/bb) – Schauspieler, Breakdancer und Musiker bringen viel Kultur in eine der größten evangelischen Kirchen Deutschlands: Mit Ben Beckers «Todesduell» beginnt am 1. November die Veranstaltungsreihe «Berliner Dom Konzerte». Bis Ende März sind 16 abwechslungsreiche Abende geplant, wie die Veranstalter mitteilten. Die Reihe soll eine besondere Begegnung zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Tradition und Innovation schaffen.

Unter anderem lesen Schauspielerin Corinna Harfouch und ihr Kollege Peter Lohmeyer am 29. November aus Briefen des Komponisten-Paares Alma und Gustav Mahler vor. Die Breakdance-Gruppe Flying Steps erweckt am 17. Dezember die Märchen der Gebrüder Grimm zum Leben. Max Mutzke singt am 6. März 2025 in Begleitung der Pianistin Marialy Pacheco.

Auch Schauspielerin Martina Gedeck (27. Februar), Liedermacher Konstantin Wecker (26. März), das Deutsche Kammerorchester Berlin (8. März) und die Berlin Comedian Harmonists (14. März) sind Teil des Programms.

Ben Becker geht mit «Todesduell» ab November auf Deutschlandtournee und feiert die Premiere im Berliner Dom, danach gibt es dort weitere Aufführungen. Die Grundlage bildet der christliche Text «Death’s Duel» des englischen Dichters John Donne aus dem 17. Jahrhundert.