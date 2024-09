Berlin (dpa/bb) – Die Bundespolizei hat am Wochenende einen Mann festgenommen, der zuvor zwei Frauen in einer S-Bahn sexuell belästigt haben soll. Zeugen wählten in der Nacht zu Sonntag den Notruf und zogen die Notbremse, sodass der Zug der S3 am Bahnhof Rummelsburg zum Stehen kam, wie die Behörde mitteilte. Demnach soll der 35-Jährige die Frauen aus sexueller Motivation im Hüftbereich und am Oberschenkel berührt haben.

Laut Bundespolizei war der Mann in der Nacht schon zuvor am Ostkreuz aufgefallen: So soll er einem Reisenden absichtlich und ohne Anlass gegen den Rücken gestoßen haben. Der Mann, den der 35-Jährige anstieß, wollte gerade aus einer Glasflasche trinken und brach sich ein Stück seines Zahnes ab. Bundespolizisten nahmen seine Personalien auf und entließen ihn wieder.

Gegen den 35-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung sowie sexueller Belästigung ermittelt. Er sei bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten, hieß es.