Berlin (dpa/bb) – Auf zwei Großbaumaschinen in Berlin-Wedding ist ein Brandanschlag verübt worden. Unbekannte Täter zündeten in der Nacht zum Montag einen Tiefbohrarm und einen Schlaghammerarm an, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Polizei geht von einem extremistischen Hintergrund aus. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt.

Laut einer Polizeisprecherin wurde bei den Ermittlungen ein Bekennerschreiben bekannt, das die Polizei nun prüft. Auf der linksradikalen Internetseite Indymedia wurde am Montag ein Schreiben verlinkt, in dem sich zu einem Angriff auf zwei Bohrmaschinen bekannt wurde. Die Maschinen seien angegriffen worden, weil die Firma für ein Pipeline-Projekt in Kanada Bohrmaschinen liefere. «Dafür haben wir Brandsätze, Benzin und einen Reifen auf die Kabelstränge gelegt», hieß es.