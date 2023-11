Berlin (dpa/bb) – In Berlin stecken sich nachweislich wieder mehr Menschen mit Corona an. Die Zahl der im Labor bestätigten Fälle sei seit etwa Mitte Oktober deutlich gestiegen, berichtet das Landesamt für Gesundheit (Lageso) am Donnerstag in seinem wöchentlichen Bericht zu gemeldeten Erkrankungen. In der vergangenen Woche seien es gut 1000 Nachweise gewesen. Insgesamt mache Covid-19 weiterhin den Großteil der ans Lageso gemeldeten Krankheitsfälle aus.

Da mittlerweile vor allem schwerer erkrankte Menschen getestet werden, ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Fachleute hatten erwartet, dass sich in der kühleren Jahreszeit wieder mehr Menschen infizieren. Allerdings ist die Lage nicht mehr mit Pandemiezeiten vergleichbar, weil die Bevölkerung inzwischen eine breite Immunität durch Impfungen und Infektionen aufgebaut hat.

Nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) ist die Verbreitung akuter Atemwegserkrankungen insgesamt in Deutschland derzeit auf einem erhöhten Niveau. Die Zahlen schwanken im Herbst und Winter aber meist stark.

Das RKI nennt als Ursachen für die derzeitige Entwicklung die für die Jahreszeit typischen Erkältungen und die seit dem Sommer deutlich gestiegene Zahl von Corona-Infektionen. Die Werte aus der Überwachung von schweren Atemwegsinfektionen in Krankenhäusern hingegen sind laut Bericht weiterhin niedrig.