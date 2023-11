Berlin (dpa/bb) – Kurz vor der Ankunft des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am (heutigen) Freitagmittag in Berlin hat die Polizei auf Sperrungen und Verkehrsbehinderungen hingewiesen. «Sollten Sie im Laufe des Tages zwischen 6.00 und 0.00 Uhr von den verkehrsbedingten Einschränkungen betroffen sein, bitten wir um Ihr Verständnis», postete die Polizei in ihrem Internet-Einsatzkanal auf der Plattform X. Sie rät, die Bereiche weiträumig zu umfahren.

Weit mehr als 1500 Polizisten begleiten den Besuch von Erdogan, für den Sicherheitsstufe 1 gilt. Die Zahl der Einsatzkräfte habe sich noch mal erhöht, hieß es von der Polizei. Unterstützung kam aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei.

Seit dem frühen Freitagmorgen sind größere Gebiete rund um das Kanzleramt, das Schloss Bellevue als Amtssitz des Bundespräsidenten sowie die türkische Botschaft am Tiergarten abgesperrt. Zutritt erhalten nur Anwohner mit Ausweis. Demonstrationen sind dort verboten, ebenso das Abstellen von Autos.

Erdogan soll gegen Mittag auf dem Berliner Flughafen landen. Am frühen Nachmittag trifft er Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, danach stehen ein Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie ein Abendessen auf dem Programm. Die Abreise ist für den Abend geplant.

Mehrere Demonstrationen gegen Erdogans Politik sind am Rand der Sperrzonen angemeldet. Die größte Demonstration wird aber erst für Samstag erwartet, wenn 3000 Kurden von Kreuzberg zum Brandenburger Tor laufen wollen, um gegen das Verbot der Arbeiterpartei PKK zu protestieren. Aufrufe zu der Demonstration kommen auch von linksradikalen Gruppen.