Potsdam (dpa/bb) – Die Hotels, Tourismusbetriebe und Gaststätten in Brandenburg blicken zuversichtlich auf die Osterfeiertage in knapp zwei Wochen. Die Buchungslage sehe schon jetzt gut aus, sagte der Chef der Tourismus Marketing Brandenburg (TMB), Dieter Hütte. Mit den Temperaturen steige auch die Nachfrage. Im Gaststättenbereich laste allerdings noch immer die Rückkehr zum erhöhten Mehrwertsteuersatz zum Jahreswechsel auf dem Geschäft. Viele Betriebe spürten eine wachsende Preissensibilität, so Olaf Lücke, Geschäftsführer des Dehoga Brandenburg.

Besonders gefragt seien aktuell Angebote für Familien, Angebote am Wasser sowie Alternativen für schlechtes Wetter, führte Hütte aus. Hinzu kämen schon jetzt die Camping- und Caravaning-Plätze in Seenähe. In der Campingbranche liege man mit den Vorausbuchungen, die teilweise bereits im letzten Jahr erfolgt seien, über den Erwartungen, so der TMB-Chef. Einen «Wermutstropfen» nannte er unter anderem die gestiegenen Energiekosten und den Fachkräftemangel.

Ostern markiere auch in vielen Brandenburger Orten den Startschuss für die Fahrgastschifffahrt, erklärte ein Sprecher der TMB. In Neuruppin sollen demnach ab Karfreitag wieder Ausflugsschiffe ablegen. Auch in Brandenburg an der Havel und Potsdam sind dann wieder solche Boote unterwegs.

Ein klassisches Ziel über die Osterfeiertage und die anschließenden Ferien ist laut Hütte der Spreewald. Im Mittelpunkt der sorbisch-wendischen Osterfeierlichkeiten stünden dabei oftmals die sorbischen Ostereier mit ihren Verzierungen. «Auch das „Waleien“ und die wendischen Osterreiter sind feste Spreewald-Traditionen», erklärte Hütte.

Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist Rheinsberg und die umliegende Seenlandschaft ein beliebtes Ziel. In der Stadt am Grienericksee finden laut Hütte traditionell die Osterfestspiele statt. Auf dem Programm stehen das Osterkonzert, Schlossführungen und Opern. Am Karfreitag wird im Schlosstheater etwa die Tragödie «Iphigenie in Aulis» gezeigt. Im Osten Brandenburgs lädt das Schloss Neuhardenberg zu einer Sonderausstellung über den Impressionismus ein. Die Ausstellung trage den Titel «Der Himmel über Brandenburg – Landschaften des Berliner Impressionismus», hieß es von der TMB.