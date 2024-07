Grünheide (dpa/bb) – Bei der Suche nach Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg haben Experten im Wald nahe der Elektroautofabrik von Tesla in Grünheide einen neuen Fund gemacht. Dort wurden nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur Behälter mit einer unbekannten chemischen Substanz gefunden. Die Räumung an der Fundstelle wurde eingestellt, die Fundstelle verschlossen. Eine Gefahr soll demnach von den Behältern nicht ausgehen.

Das Brandenburger Innenministerium bestätigte die Informationen auf Anfrage. Am vergangenen Samstag war eine 250 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in der Nähe des Tesla-Werks wenige Tage nach dem Fund kontrolliert gesprengt worden. In dem Waldstück protestieren Umweltaktivisten seit Ende Februar mit Baumhäusern und Zelten gegen eine Erweiterung des Tesla-Geländes für den Bau eines Güterbahnhofs.