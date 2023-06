Berlin (dpa) – Die Wettkämpfe der Special Olympics World Games in Berlin haben am ersten Wettkampftag begeisternde Unterstützung von den Tribünen erhalten. Vor vollen Tribünen im Hanns-Braun-Stadion im Olympiapark absolvierten Läufer und Werfer am Sonntag ihre Klassifizierungen unter ständigen Beifallsstürmen des Publikums. Vor den finalen Entscheidungen werden die Athleten in Gruppen mit ähnlich gleichstarken Aktiven eingeordnet.

Völlig ohne Druck absolvierte Leonie Spehr aus Rellingen (Schleswig-Holstein), die abgeschlagen als Letzte über 1500 Meter ankam, ihren Lauf. Umso mehr genoss sie die Anfeuerungsrufe auf der Gegentribüne sichtlich mit mehr als nur einem Lächeln. «Ein bisschen» habe sie sich gefreut», sagte die 15-Jährige, die am Montag noch einmal über die 1500 Meter in ihrem Klassenfinale antritt. An den restlichen Tagen wird die 40-köpfige Leichtathletikgruppe, darunter acht Trainer, die anderen Aktiven anfeuern.

Enthusiastisch wurden auch die deutschen Unified-Fußballer in ihrem ersten Spiel gegen die USA begleitet. In dem gemischten Team spielen vier Sportler mit geistiger Behinderung und drei ohne über zweimal 20 Minuten zusammen. Der Wolfsburger Flavio Roma brachte Deutschland mit dem Führungstreffer auf die Siegerstraße zum 2:0-Erfolg. Der 32 Jahre alte Offensivspieler zeigte sich nach seinem Debüt bei den Weltspielen sehr ambitioniert: «Wir wollen Gold holen». Leonie Spehr, die zum Laufen kam, «um schneller zu sein als die Jungs», ist da nicht so wählerisch mit den Medaillen-Zielen: «Silber- und Bronzemedaille oder Gold» wolle sie gewinnen.