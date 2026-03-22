Berlin (dpa/bb) – Mit Jubel, lautem Applaus und auch ein paar Tränen hat das Publikum die Premiere des neuen Berliner Musicals «Wir sind am Leben» gefeiert. Immer wieder wurde während der Aufführung des neuen Stücks des Erfolgsduos Peter Plate und Ulf Leo Sommer am Abend im Theater des Westens nahe dem Ku’damm geklatscht oder auch mal mitgesungen.

Unter den Premierengästen waren der Regierende Bürgermeister Kai Wegner mit seiner Partnerin, Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (beide CDU), der ehemalige Amtsinhaber Klaus Wowereit (SPD), Eislaufstar Katarina Witt, die frühere Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne), Regisseur Detlev Buck und der Sänger Max Raabe. Viele Besucher hatten sich im Stil der 90er-Jahre verkleidet, auch Glitzer- und Glamourlook war zu sehen.





Zeitreise in die wilde Ära nach dem Mauerfall

«Wir sind am Leben – Das Berlin Musical» ist eine Zeitreise in das alternative Berlin der 90er Jahre nach dem Mauerfall mit all seinen chaotischen, aber auch aufregenden Zeiten. Es geht um Partys, Liebe und Leid in der schwul-lesbischen Szene, um Karrierechancen einer jungen Sängerin, um Trauer und Tod in der Zeit von Aids, um Selbstfindung und Überlebenshumor, Situationskomik und natürlich Musik von einer Live-Band auf der Empore – von soft bis rockig, von Kitsch bis Elektro.

Es ist das fünfte gemeinsame Musical der Autoren Plate und Sommer nach Erfolgen wie «Ku’damm 56», «Romeo & Julia – Liebe ist alles» oder «Die Amme». «Wir sind am Leben» sei auch eine eigene Erinnerung an die vergangenen Zeiten, Musik, Geschichten und Gefühle, so die Autoren.

Chaotische und liebenswerte WG

Erzählt werden die Geschichte einer Art Wohngemeinschaft in einem besetzten Abbruchhaus in Berlin-Friedrichshain und zugleich das Leben der schwulen Szene im neuen Berlin. Ein Künstler, der als Marlene Dietrich auftritt, erkrankt an Aids; sein Freund stammt aus Kuba, war Tänzer in der DDR und sucht ein Engagement. Ein lesbisches Paar bekommt ein Kind und entfremdet sich; und die Sängerin Nina wird plötzlich besucht von ihrem Bruder Mario aus der ostdeutschen Provinz Wittenbergs. Mario erlebt wiederum sein schwules Coming-out und muss mit den Verlockungen der Großstadt klarkommen.

Schließlich platzt die Mutter des Geschwisterpaares, eine Friseurmeisterin mit blonder Dauerwelle und Leopardenjacke, in die WG und sorgt für weiteren Trubel – und heftiger Begeisterung beim Publikum. Sie frisierte die gesamte DDR-Prominenz und hat ein dunkles Geheimnis.

«Die Schlampen sind müde»

Der Humor vieler Sprüche hebt sich mit Ironie wohltuend von manchen älteren Musicals ab. Politik spielt eine Rolle, «Kolonialismus» oder «Idealismus» heißt es in einer Szene, ein rockiges Lied trägt den Titel «Die Schlampen sind müde». Die Protagonisten tragen auch mal T-Shirts oder Plakate gegen «Rechts» und Nazis. Eine Esoterikerin sorgt mit ihren «Gaben» für Lacher.

Ihre Beziehungsgespräche führen die Figuren über das Telefon, niemand starrt in den 90er-Jahren auf ein Handy. Sex, Drogen, miese Musikmanager und ein Polizeieinsatz dürfen nicht fehlen. Dafür gibt es keine Touristen oder Klagen über teure Mieten und fehlender Wohnungen. «Wir sind am Leben» heißt es auch zehn Jahre später zur Jahrtausendwende, als sich alle Freunde wieder treffen – bei einer Beerdigung, die aber auch ihre fröhlichen Seiten hat.