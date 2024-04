Berlin (dpa) – Valter Chrintz vom Handball-Bundesligisten Füchse Berlin hat sich erneut einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Das gab Kooperationspartner 1. VfL Potsdam, an den der Rechtsaußen im März verliehen worden war, am Dienstag bekannt. «Valter ist jetzt auf dem Weg nach Schweden, wo er in 14 Tagen operiert wird. Danach wird er zu den Füchsen zurückkehren», äußerte VfL-Trainer und Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning in der Mitteilung.

Chrintz hatte erst am 23. März sein Comeback gefeiert, nachdem er zuvor knapp eineinhalb Jahre an einem Riss des vorderen Kreuzbandes sowie einem Meniskusschaden im rechten Knie laboriert hatte. Damit der Flügelspieler nach seiner Verletzung Spielpraxis sammeln kann, hatten sich die Füchse und der VfL auf eine Leihe zum Zweitligisten geeinigt.

«Leere ist das richtige Wort, um das Gefühl zu beschreiben, das ich in den letzten Tagen hatte. 15 Monate Reha führten zu fünf Spielen und 16 Toren. Leider nicht besonders viel, aber es hat total Spaß gemacht», schrieb der 23 Jahre alte Schwede auf Instagram. «Ich will kämpfen und zurückkommen, um wieder Handball spielen zu können.»