Berlin (dpa) – Die Judokas haben bei den Special Olympics World Games den Charakter der Weltspiele für geistig und mehrfach Beeinträchtigte eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Bei der Klassifizierung in einzelne Leistungsstufen herrschte helle Freude anstatt Konkurrenzdenken unter den 200 Aktiven, die alle auf einer großen Matte versammelt waren.

So wurde in Zweiergruppen zunächst im Stehen, anschließend im Knien miteinander gekämpft, damit sich die Wertungsrichter ein Bild von der Klasseneinteilung machen können. Bei den Finalkämpfen, die für die Judoka vom 22. bis zum 24. Juni stattfinden, sollen – wie in den anderen Sportarten auch – das Leistungsniveau der Gegner nicht allzu stark voneinander abweichen. Bei messbaren Leistungen sollen die Unterschiede nicht größer als 15 Prozent sein.

Zum Abschluss der Klassifizierungen bat der in der Mitte der großen Matte stehende Moderator darum, dass sich alle Athleten auf den Bauch und den Kopf auf die verschränkten Arme legen. Anschließend sollten alle in der Halle eine Minute lang ruhig sein. Nach einem kleinen Vorlauf trat die Stille ein. Eine beeindruckende Demonstration von Inklusion im Judo – auch angesichts des Trubels der in den Gängen der Messe herrscht.