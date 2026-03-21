München (dpa) – Die strahlenden Bayern-Stars um Doppelpacker Serge Gnabry verabschiedeten sich mit glänzenden Aussichten in die Länderspielpause. Die Münchner Ballermänner streben in der Fußball-Bundesliga weiter unaufhaltsam dem 35. Meistertitel entgegen – und einem historischen Torrekord.

Nach dem lockeren 4:0 (2:0) gegen den 1. FC Union Berlin, das auch noch viel höher hätte ausgehen können, fehlen dem souveränen Tabellenführer in den verbleibenden sieben Saisonpartien nur noch fünf Tore, um die eigene Liga-Bestmarke von 101 Treffern aus der Spielzeit 1971/72 zu überbieten. «Es ist schon unglaublich, diese Torausbeute. Er wird fallen», sagte Sportdirektor Christoph Freund: «Wir wollten mit einem guten Gefühl in die Pause gehen.»





Vor 54 Jahren war Gerd Müller mit 40 Toren der Torgarant beim Rekord, 54 Jahre später ist es Harry Kane. Nach dem Doppelschlag von Michael Olise (43. Minute) und Serge Gnabry (45.+1) kurz vor der Pause erzielte der 32 Jahre alte Engländer sein 31. Saisontor (49.).

Jubelnd ballte Kane auf dem Rasen sitzend die Fäuste, nachdem er sich im Strafraum energisch durchgesetzt hatte und mit rechts aus 15 Metern traf. Ihm fehlen noch zehn Tore zum Bundesliga-Rekord von Robert Lewandowski.

Doppelpack von Gnabry: «Wahnsinn»

Der in Länderspielform auftretende Doppelpacker Gnabry erhöhte noch (67.). «Wahnsinn, unglaublich», sagte Kapitän Joshua Kimmich zum starken Auftritt seines guten Kumpels. «Wir sind da, wo wir sein müssen und sein wollen», betonte Trainer Vincent Kompany vor der entscheidenden Saisonphase.

Die Münchner Torproduktion brauchte vor 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena diesmal einige Anlaufzeit, aber dann lief sie wieder einmal heiß. «Wir sind mit vier (Gegentoren) gut bedient», sagte Trainer Steffen Baumgart. «Auch ein 0:8 war möglich», meinte Union-Kapitän Christopher Trimmel: «Die Bayern sind gerade das Nonplusultra.»

Von den Gästen war in der Vorwärtsbewegung wenig bis nichts zu sehen. Sie waren nahezu 90 Minuten lang mit Verteidigungsarbeit beschäftigt. Jonas Urbig musste sich als Vertreter von Manuel Neuer im Bayern-Tor nur einmal auszeichnen, als er einen Schuss von Woo-Yeong Jeong parierte (77.).

Karl vergibt das 1:0 – Pfosten

Lennart Karl hätte die Bayern schon früher in Führung bringen können und sich so nach seiner ersten Nominierung für die Nationalmannschaft noch einmal nachdrücklich für die anstehenden WM-Tests gegen die Schweiz und Ghana empfehlen können. Doch der 18-Jährige schoss den Ball nach einem perfekten Angriff über Joshua Kimmich und Josip Stanisic an den Pfosten (29.).

Besser machten es danach die Angreifer Olise und Gnabry. Einen langen Ball von Leon Goretzka nahm Flügel-Zauberer Olise technisch perfekt an, versetzte Gegenspieler Stanley Nsoki und schlenzte den Ball gefühlvoll in die lange Ecke. Es war das elfte Saisontor des Franzosen.

Und Gnabry legte nach: Union-Torwart Frederik Rönnow kam an eine Flanke von Kimmich nicht richtig heran, Gnabry bedankte sich. Das Spiel war damit schon zur Halbzeit entschieden. Die Jagd auf den Torrekord trieb Kane und Co. aber auch nach der Pause weiter an. Olise verpasste mit einem Pfostenschuss ebenfalls Saisontor Nummer 98 wie Kane, der frei vor Rönnow den Ball neben das Tor lupfte (90.).