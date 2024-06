Berlin (dpa) – Die Basketballer von Bayern München können die deutsche Meisterschaft an diesem Freitag perfekt machen. Mit einem Sieg im vierten Finalspiel bei Alba Berlin (18.00 Uhr/Dyn) wäre den Münchnern der Titel nicht mehr zu nehmen. In der Serie zwischen den beiden deutschen Euroleague-Teams steht es derzeit 2:1 für die Bayern. Für die Münchner wäre es die erste Meisterschaft seit fünf Jahren. Im Februar hatten die Bayern bereits den Pokal gewonnen. Setzt sich Alba in der Uber Arena durch, würde die Entscheidung über den deutschen Meister am Sonntag in einem fünften Endspiel in München fallen.