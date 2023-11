München/Hamburg/Berlin (dpa) – Der in Berlin lebende Schriftsteller Deniz Utlu hat für seinen Roman «Vaters Meer» den Bayerischen Buchpreis erhalten. Der Autor schlüpfe in die Haut eines Sohnes, der sich auf die Suche nach seinem verstorbenen Vater mache und entdecke die Kraft des Erzählens, teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Bayern mit, der den Preis am Dienstagabend in München mit Unterstützung des Freistaats verliehen hat.

In der Kategorie Sachbuch gewann der Hamburger Literaturprofessor Jan Philipp Reemtsma mit dem Werk «Christoph Martin Wieland – Die Erfindung der modernen deutschen Literatur». Der Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten ging an den Mitherausgeber der «Zeit», Florian Illies. Caroline Wahl konnte sich über den Publikumspreis für ihren Debütroman «22 Bahnen» freuen.

Mit dem Bayerischen Buchpreis werden die besten deutschsprachigen Neuerscheinungen des Jahres gewürdigt. Bei den Hauptpreisen in den Bereichen Belletristik und Sachbuch werden vorab jeweils drei Bücher nominiert. Die Gewinner erhalten ein Preisgeld von je 10 000 Euro. Gekürt werden sie in einer öffentlichen Jurysitzung, die auch live im Radio übertragen wird.