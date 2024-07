Neuruppin (dpa) – Er ist wie der Schriftsteller Theodor Fontane ein berühmter Sohn der nordbrandenburgischen Stadt Neuruppin: Karl Friedrich Schinkel (1781-1841). Dabei wird der preußische Baumeister längst nicht nur in Architektenkreisen wegen seiner prägenden Bauwerke gerühmt. Schinkel findet nun in einer 7,5 Zentimeter großen Plastikausgabe Eingang in Kinderzimmer und Sammlervitrinen: Er ist in einer Sonderedition als Playmobil-Figur zu haben. 25.000 Stück gibt es davon. 2018 wurde auch schon Fontane als Spielzeug kreiert.

Die Sonderfigur von Schinkel werde der Stadt Neuruppin förmlich aus den Händen gerissen, sagte eine Sprecherin der dpa in Potsdam. Es seien bislang mehr als 4.000 Exemplare weggegangen. Die Sonderfigur sei einfach ein fantastischer Botschafter für die Stadt und ihren berühmten Sohn Schinkel, sagte Neuruppins Bürgermeister Nico Ruhle (SPD).

Playmobil-Ausstellung mit vielen Gästen

Die Stadt zeigt seit 20. Juli eine Playmobil-Ausstellung zum Thema «Baugeschichte(n)» in der Kulturkirche Neuruppins. Mehr als 2.000 Besucher hätten bisher die Schau des Künstlers Oliver Schaffer gesehen. Gäste aus ganz Deutschland waren laut Stadt darunter. Auch Sammelnde aus Spanien seien extra angereist. Bis zum Ende der Ausstellung am 8. September erwartet die Stadt bis zu 10.000 weitere Besucherinnen und Besucher. Der Hamburger Künstler Schaffer hat bereits zahlreiche Werke aus unzähligen Playmobil-Figuren kreiert – ob den Amazonas-Regenwald oder eine mittelalterliche Klosteranlage.

Stadt: Mini-Schenkel könnte Sammlerstück werden

Die Stadt ist überzeugt, dass sich der Mini-Schinkel zu einem echten Sammlerstück entwickelt. Die Figur trägt einen braunen Zirkel und eine Tafel mit dem Grundriss des von ihm erbauten Schauspielhauses am Gendarmenmarkt in Berlin. Neuruppin ist die Geburtsstadt des bedeutenden Baumeisters des 19. Jahrhunderts. Er hatte auch die Nikolaikirche in Potsdam und das Alte Museum in Berlin-Mitte geschaffen.