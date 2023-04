Werder an der Havel (dpa/bb) – Das Baumblütenfest in Werder ist nach Angaben des Polizeilichen Lagedienstes bislang ruhiger als in den Vorjahren verlaufen. Die Beamten verzeichneten bis zum Sonntagmorgen «keine ungewöhnlichen Straftaten», wie ein Sprecher mitteilte. An- und Abreise seien unproblematisch verlaufen. «Insgesamt waren weniger Menschen unterwegs als noch vor Corona. Das mag mit den Bühnen zu tun haben, die dieses Jahr fehlen.»

Das zehntägige Baumblütenfest war am Samstag nach drei Jahren Pause wieder gestartet. Anders als in den Vorjahren, als es einen großen Rummelplatz und viele Bühnen gab, soll es nun kleiner und ruhiger zugehen. Die Besucher sollen in den Gärten mit Freunden unter blühenden Bäumen sitzen und Obstwein trinken.

Seit 1879 laden Obstbauern in Werder die Besucher ein, sich auf ihren Plantagen umzusehen und die Blüte von Apfel- oder Kirschbäumen und Beerensträuchern zu feiern.